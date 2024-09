Activision Blizzard står overfor flere oppsigelser

HQ

Vi hadde inderlig håpet at de 1900 oppsigelsene som Microsoft gjennomførte i januar og de påfølgende 650 i september, skulle være de siste som rammet selskapet, men dessverre er det ikke tilfelle. For nå har det blitt kunngjort at ytterligere 400 personer må gå. Denne gangen fra Microsofts mobildivisjon.

Dette er et område der de mener de trenger å kutte kostnader ved å eliminere unødvendige ansatte og tjenester. Activision Blizzard-representant Delay Simmons hadde følgende å si om situasjonen:

"De 400 rollene du ser i systemet er en del av de siste nyhetene og er ikke nye; rollene som ble påvirket inkluderer for det meste bedrifts- og støtteroller og noen påvirkninger på spillteam.

Alle oppsigelser forventes å være fullført innen utgangen av året, og vi håper inderlig at ikke flere personer vil bli berørt.