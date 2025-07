Activision Blizzard under ild for påstått bruk av AI-kunst i ny Diablo x Hearthstone-samarbeid

HQ

Activision Blizzard har blitt beskyldt for å bruke AI-generert kunst for å markedsføre sitt kommende samarbeid mellom mobiltittelen Diablo Immortal og Hearthstone. Heroes of the Hearth-arrangementet går fra 30. juli til 27. august, og ser kraftige Hearthstone-kort komme seg til Sanctuary.

Hvis du deltar i arrangementet, får du også et ekstra kort tilbake i Hearthstone. Arrangementet i seg selv er ikke så kontroversielt, men kunsten det bruker er absolutt. For en stund tilbake la Redditor lpyreable ut et bilde med tegn som pekte på at det var AI-genererte.

Dette innlegget har fått mye oppmerksomhet i dagene siden det først kom seg på nettet, og nå velger mange fans å slutte å kjøpe gjenstander i begge spillene, eller velger å bruke pengene sine på skapere som ikke bruker generativ AI.

Activision Blizzard har ennå ikke svart på anklagene, men det er usannsynlig at alle brukere kommer til å bry seg. Saken med generativ AI og AI-"kunst" er at etter hvert som det blir mer vanlig og vanskeligere å få øye på, vil det bli ignorert og akseptert av de fleste, og det kan bli den nye normen for å spare penger brukt på ekte kunstnere for store selskaper som Activision Blizzard.