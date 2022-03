Activision Blizzard vil inngå forlik i søksmål om seksuell trakassering

HQ

I en ny rapport fra The Washington Post har det blitt avslørt at et av de mange søksmålene som Activision Blizzard står overfor er i ferd med å avsluttes med et forlik. Denne saken dreier seg om påstandene om seksuell trakassering og diskriminering innad i selskapet, påstander som ble tatt for retten av U.S. Equal Employment Opportunity Commision (EEOC).

Som rapporten sier, forventes den amerikanske distriktsdommeren Dale Fischer å godkjenne et forlik på 18 millioner dollar som skal kompensere fordringshaverne og også forbedre retningslinjene og praksisene til Activision Blizzard for å sikre at disse problemene ikke dukker opp igjen i fremtiden.

I en separat pressemelding om forliket sa Activision-sjef Bobby Kotick:

"We are gratified that the federal court that reviewed our settlement with the EEOC is finding that it is 'fair, reasonable and adequate and advance(s) the public interest.' The Court's approval is a vital step in our journey to ensuring that everyone at Activision Blizzard always feels safe, heard and empowered."

Det bør bemerkes at dette bare er ett av de mange søksmålene Activision Blizzard står overfor, og at vi ennå ikke har hørt om en løsning på kravet fremsatt av California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), som også vil at de skal få konsekvenser for uredelig oppførsel på arbeidsplassen.