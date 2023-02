Activision Blizzards CEO kan bli værende om Microsoft-avtalen mislykkes

HQ

Activision Blizzards CEO, Bobby Kotick, dukket nylig opp i Fox Business' Network Show for å diskutere emner, inkludert fusjonen. Han sa at Activision Blizzard ser CMA som den "eneste virkelige potensielle veisperringen" i Microsofts oppkjøp av selskapet.

Kotick holdt fast ved sin holdning om at reguleringsorganene ikke forstår spillindustrien, og sa at teorier om at Call of Duty-franchisen ville bli eksklusiv for Xbox-økosystemet var "ikke en rettferdig bekymring i det hele tatt".

Analytikere forventer, til tross for CMAs motstand, at fusjonen er nær godkjenning, men i det usannsynlige tilfellet at den faller gjennom gjorde Kotick det klart at han sannsynligvis vil fortsette som administrerende direktør for den massive spillutgiveren.