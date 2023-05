Activision Blizzards månedlige aktive brukere går tilbake til det normale etter det store siste kvartalet i 2022

HQ

Som en del av sin økonomiske rapport for 1. kvartal 2023 har Activision Blizzard gitt oss et innblikk i antall spillere i sine respektive spill. Etter et veldig imponerende siste kvartal i 2022 har det massive spillselskapet nå lagt ut månedlige aktive brukertall som ligner mer på det det er vant til.

Som vist i rapporten viser MAU mellom 1. januar og 31. mars at Activision-spill har falt fra 111 millioner til 98 millioner, og at Blizzard-spill nesten har blitt halvert, fra 45 millioner til 27 millioner. Kings spill er faktisk opp fra 233 millioner til 243 millioner.

Når det gjelder hva som har drevet denne endringen, forventes det en nedgang i antall spillere, ettersom Activision i slutten av 2022 lanserte både Call of Duty: Modern Warfare II og Call of Duty: Warzone 2.0, mens Blizzard lanserte Overwatch 2, som alle trakk et massivt antall spillere.