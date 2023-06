Activision får ikke PlayStation 6-informasjon hvis Microsoft kjøper dem

HQ

Activision Blizzard og Microsoft forhandler i disse dager med FTC om å få godkjent sammenslåingen av de to, noe som har ført til offentliggjøring av en rekke interessante detaljer og diskusjoner.

Et eksempel på dette er et dokument som Axios-journalisten Stephen Totilo har fått tak hvor PlayStation-sjef Jim Ryan siteres å ha sagt at Sony ikke vil dele informasjon om PlayStation 6 med Activision Blizzard hvis hvis Microsoft eier dem:

"Vi kunne rett og slett ikke risikere at et selskap som eies av en direkte konkurrent skulle få tilgang til denne informasjonen.

Jeg tror at deres insentiver - deres primære insentiv etter oppkjøpet - vil være å optimalisere den samlede Xbox-virksomheten, ikke Activisions virksomhet."

Dette gir jo mening med tanke på hvor mange hemmelige særegenheter konsollene vanligvis har som holdes skjult for offentliggheten både før og etter at de kunngjøres. Samtidig er det ingen tvil om at Ryan nevner dette for å sette stadige spørsmålstegn ved om for eksempel Call of Duty-spillene fortsatt vil kunne fungere ypperlig på Sonys konsoller om Microsoft får viljen sin.