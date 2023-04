Activision fjerner Call of Duty-innhold i Fortnites Creative-modus

HQ

At Fortnite introduserte Creative 2.0 til spillere har blitt sett på som en av de mest forfriskende tilleggene Epic Games har gjort siden lanseringen. Så mange fantasifulle kreasjoner har kommet til spillet at det kan føles som om vi annenhver dag ser et nytt kart som blåser bort innholdet som virket så imponerende for bare kort tid siden.

Noen har til og med forsøkt å lage miniatyrversjoner av fullversjoner i Fortnite, med Call of Duty som har mer enn noen få kreasjoner laget i sitt bilde. Det ser imidlertid ut til at Activision ikke er så fornøyd med å se den verdenskjente serien i Fortnite, og starter DMCA-fjerning av innhold og ber om at alt innhold relatert til Call of Duty fjernes.

Det ser ut til at Fortnite-kreasjonene er i strid med Activisions retningslinjer, men det har ikke stoppet kritikken fra å bli sendt Call of Duty-utgiverens vei. Dessverre, til tross for kreativiteten som tilbys i Fortnites nye modus, kan vi ikke lage absolutt alt vi vil.

Takk, Insider Gaming.