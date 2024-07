Activision forteller alt om matchmaking i Call of Duty

HQ

Hvis det er én ting det har blitt snakket mye om i det siste blant e-sportsproffer, streamere og oss vanlige dødelige (i online skytespillsfæren) er det matchmaking-systemet i Call of Duty og hvor dårlig det ofte ser ut til å fungere. Det er ikke uvanlig å bli kastet inn i lobbyer der spillere som jakter på atombomber suser forbi i 300 km/t og skyter deg i hodet med en enkelt kule uten sikte, og på spillernes oppfordring har Activision startet en bloggserie der de i detalj går gjennom hvordan den ferdighetsbaserte matchmakingen fungerer.

I forrige innlegg fant vi ut at stemmechat-alternativer og valg av Resurgence kart har noe å si, og i dag fant vi ut at "time to match" betyr mer enn "skill", noe som utvilsomt er en del av problemet. Uansett, du kan lese om hele saken her.

Call of Duty Matchmaking Intel - Hvitbok nr. 2

"I dag publiserte Call of Duty-teamet neste del av sin pågående white paper-serie som beskriver Call of Duty's matchmaking-system med tittelen" Matchmaking Series: Ferdighetens rolle i matchmaking". Dette tekniske dokumentet deler en titt på matchmaking i Call of Duty multiplayer, inkludert hvordan vi alltid jobber for å skape et balansert system til fordel for alle spillere. Selv om ferdigheter er en av mange faktorer i matchmaking, er det ikke drivkraften bak Call of Duty's matchmaking-system.

Når det gjelder ferdigheter, er lagbalanse et område som er viktig å ta hensyn til. Lagbalanse er svært viktig for å skape spill der spillerne kan ha det gøy og nyte konkurransedyktige kamper. Utblåsninger resulterer i at spillere forlater spillet, noe som påvirker spillerpoolen negativt. Selve lagbalansen er nærmere beskrevet i hvitboken. Som tidligere beskrevet i den første Matchmaking Intel Blog, har Call of Duty historisk sett vurdert spillerferdigheter blant andre faktorer som en del av matchmaking-prosessen så langt tilbake som Call of Duty 4: Modern Warfare (2007). Et av temaene som utforskes i hvitboken, er nyere og historiske tester for å øke ferdighetene i matchmaking (øke forskjellen i ferdigheter mellom spillerne i en lobby)."