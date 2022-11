Activision gir alle Modern Warfare II: Vault Edition-eiere 20 timer med XP-boostere

HQ

Hvis du har logget på Call of Duty: Modern Warfare II de siste dagene og lurer på hvorfor en haug med XP-tokens plutselig dukket opp på kontoen din, er det fordi du eier Vault Edition-utgaven av spillet. Du er nå kompensert for å rydde opp litt i "forvirringen" rundt den eksklusive belønningen i spillets interne butikk som denne utgaven gir deg. På Twitter skriver de:

"We understand there has been some confusion about an in-game store exclusive reward for the Vault Edition.

Therefore, we've decided to reward all players that currently own of purchase any version of the MWII Vault Edition with 10 hours of Double XP tokens and 10 hours of Double Weapon XP tokens.

Current owners who have not already received the tokens should expect to see them in their account over the next 48 hours."

Et godt initiativ synes vi, selv om det ikke er så supergenerøst, er det alltid greit å ha en unnskyldning når ting går galt.