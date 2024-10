Activision hevder at Call of Duty: Black Ops 6s markedsføringsbudsjett konkurrerer med en stor blockbuster-film

HQ

Er du allerede lei av å se Call of Duty: Black Ops 6 overalt til tross for at spillet ikke lanseres offisielt før i morgen? Hvis det er tilfelle, er det fordi det hele er en del av Activisions plan.

I et intervju med Variety gir markedssjef Tyler Bahl et innblikk i hva som går inn i markedsføringen av et av årets største videospill. Han hevder at Activision har satt av et budsjett som kan måle seg med en "stor filmsuksess som lanseres i år", og antyder at hundrevis av millioner dollar har blitt brukt på å plastre spillet absolutt overalt.

Denne innsatsen har blant annet ført til at Peter Stormare er tilbake som The Replacer, en morsom rolle der han vikarierer for kjendiser og personligheter som angivelig er bortreist og opptatt med å spille spillet i stedet. I tillegg kommer partnerskap med ledende idrettsutøvere og stjerner, og typiske reklametavler, annonser og så videre.

Det interessante med mye av denne markedsføringen er at den ikke dreier seg om spillets Game Pass inkludering på dag én, noe som reiser spørsmålet om Activision og Xbox faktisk ønsker at de vanlige fansen skal være klar over at de kan spille tittelen for en brøkdel av prisen gjennom abonnementet.

Uansett situasjon, har markedsføringspresset oppmuntret deg til å sjekke ut Black Ops 6 i morgen?