Activision hyret James Corden til å lede et internt møte.

En ny rapport publisert av Windows Central forteller at Activision nylig bestemte seg for å hyre James Corden (Gavin and Stacey, The Late Late Show) til å lede et internt møte for de ansatte sammen med administrerende direktør Bobby Kotick.

På møtet, som ikke er offentliggjort, skal Corden ha stilt Kotick en rekke spørsmål om Activisions fremtid i forkant av den massive fusjonen med Microsoft, som ifølge rapportene kan skje allerede denne uken.

Det var i dette møtet at Kotick avslørte at det fortsatt kan være håp for Guitar Hero, og at selskapet sannsynligvis vil se på muligheten for å innlemme Elon Musks Neuralink for å levere mer oppslukende opplevelser.