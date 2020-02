Activision setter Call of Duty-filmatisering på pause på ubestemt tid

I en lengre periode har Activision jobbet sammen med en rekke talentfulle Hollywood-folk om å endelig lage en filmatisering av Call of Duty-serien, og det er ikke så vanskelig å forstå, når man nå ser hvor mange suksessfulle filmatiseringer av store spilluniverser som blir laget. Men midt i alle disse suksesshistoriene har Activision valgt å sette prosjektet på pause.

Nylig snakket den tilknyttede regissøren Stefano Sollima om prosjektet i et intervju med Badtaste, og her fortalte han at filmen er satt på pause, og at det er Activision som har tatt beslutningen. Han sa også at prosjektet nå er i limbo. Han avslørte også at manusforfatteren bak Joker, Scott Silver, står for manuset.

Sollima ga ingen grunn til hvorfor Activision har tatt denne beslutningen, og Activision selv har heller ikke kommentert på saken enda.