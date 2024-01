Activision står fast ved ferdighetsbasert matchmaking i Call of Duty.

HQ

Temaet ferdighetsbasert matchmaking har vært svært, svært omstridt opp gjennom årene, spesielt i Call of Duty spill. Selv om Activision alltid har vært svært tilbakeholdne med hvordan de matcher sine flerspillertitler Call of Duty, har de i et blogginnlegg nylig bekreftet det vi alle har visst lenge (at ferdigheter er en faktor i matchmaking) og avslørt hvorfor de ikke har gått bort fra å innlemme det i matchmaking-prosessen.

I innlegget står det at ferdighetsbasert matchmaking har blitt brukt helt siden Call of Duty 4: Modern Warfare i 2007, og at det brukes for å "sikre at forskjellen mellom den dyktigste spilleren i lobbyen og den minst dyktige spilleren i lobbyen ikke er så stor at spillerne føler at kampen er bortkastet tid".

Activision erkjenner at dette systemet har sine svakheter, og går så langt som å si: "Våre data viser at når spillere med lavere ferdigheter konsekvent taper, er det sannsynlig at de avslutter pågående kamper eller slutter å spille helt. Dette har en effekt på spillermassen. En mindre spillerpool betyr at det blir lengre ventetid på kamper, og at kontaktene kanskje ikke er så sterke som de burde være. Dette kan forsterke seg over tid og skape en spiraleffekt. Når det til slutt bare er spillere med høy kompetanse igjen fordi spillere med lavere kompetanse har sluttet i frustrasjon, blir resultatet et økosystem som totalt sett er dårligere for alle."

Skaperen av Call of Duty avrunder med å vise til tilbakemeldingene fra dyktige spillere om at de ønsker å slippe unna konstant krevende lobbyer, og at de er i ferd med å finne måter å redusere denne bekymringen på.

Når det er sagt, vil ferdighetsbasert matchmaking noen gang bli fjernet? Activision legger til: "Vi har kjørt tester i årenes løp for å finne ut om det er fornuftig å fjerne ferdighetene fra matchmaking. Vi vil fortsette å gjennomføre slike tester med jevne mellomrom. Hittil har dataene vært konsistente med det vi beskrev ovenfor - spillere har en tendens til å avslutte kamper eller slutte å spille hvis de blir slått ut, noe som resulterer i en negativ totalopplevelse for alle spillerne i lobbyen og den generelle spillerpopulasjonen."

Dette skjer etter at en tidligere flerspilleransvarlig i Bungie publiserte en rapport i slutten av fjoråret som tok for seg ferdighetsbasert matchmaking og forklarte hvorfor det er en "bjørnetjeneste" for spillerne.

