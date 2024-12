Activision tar grep: Overhaler anti-jukse-systemet i Black Ops 6

HQ

Activision har offisielt erkjent at anti-jukse-systemet i Call of Duty: Black Ops 6 ikke har vært tilstrekkelig, spesielt i Competitive-modus, som har vært sterkt påvirket av juksere siden spillets lansering. Til tross for at de allerede har utestengt tusenvis av spillere, er problemet fortsatt uløst.

I et blogginnlegg fra team RICOCHET forklarte Activision at integrasjonen av RICOCHET Anti-Cheat-systemet i løpet av sesong 01 ikke oppnådde ønsket effektivitet, spesielt i konkurransemodus. Og selskapet anerkjente frustrasjonen til spillere som står overfor juksere og forpliktet seg til betydelige forbedringer.

Blant de planlagte endringene er raskere suspensjoner for juksere, forbedrede AI-baserte deteksjonssystemer og store oppgraderinger av RICOCHETs kjernebeskyttelse. Disse oppdateringene skal rulles ut sammen med sesong 02 og 03 av Black Ops 6 og Warzone. Activision oppfordret også spillere til å fortsette å rapportere juksere, og understreket viktigheten av samfunnets engasjement for å opprettholde et rettferdig konkurransemiljø.

Hvilke endringer ønsker du å se i anti-cheat-systemet i Black Ops 6 for å forbedre spillopplevelsen din?