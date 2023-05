Activision utsletter Call of Duty mod-prosjektet

HQ

Activision har slått ned på PC-fanprosjektet X Labs, en populær Call of Duty-modded klient som har eksistert i årevis.

X Labs kunngjorde at de hadde mottatt et opphør og avstå fra Activision på Twitter og informerte fansen om at de kom til å overholde ordren. X Labs kjørte dedikerte servere for moddede versjoner av eldre, berømte Call of Duty-spill som Modern Warfare 2, Black Ops 3 og Advanced Warfare.

X Labs leverte ikke disse spillene, bare mod-pakkene, så du måtte allerede ha eid Call of Duty du ønsket å spille. For de som savner de gamle dagene av Call of Duty, kommer dette til å bli et stort slag. Uansett hva du synes om prosjektet, er det klart at Activisions juridiske avdeling ikke har til hensikt å la det holde seg rundt. I forrige uke ga utgiveren et nytt slag mot SM², et ikke-utgitt prosjekt som planla å lage "drømmen Call of Duty."