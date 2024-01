Activision-veteranen Johanna Faries blir ny sjef for Blizzard.

HQ

Vi antar at de fleste av dere aldri har hørt om Johanna Faries, men hun har jobbet for Activision Blizzard i nesten seks år, hovedsakelig med Call of Duty (både som leder for esportavdelingen og som daglig leder for Call of Duty-serien). Fra og med i dag antar vi imidlertid at du kommer til å høre en hel del om henne, ettersom hun nå er blitt introdusert som ny sjef for Blizzard, etter at Mike Ybarra gikk av i forrige uke.

I et åpent brev skriver hun om denne æren :

"Selv om min offisielle første dag hos dere alle er 5. februar, vil jeg med en gang fortelle dere at det er en ære å bli med dere neste uke i denne nye stillingen. Jeg gjør det med ydmykhet og ærefrykt for alt Blizzard har stått for og levert til verden i over tretti år. Dagen i dag er også fylt av blandede følelser. Tapet av dyktige lagkamerater de siste dagene er vanskelig å holde ved siden av den enorme gleden jeg føler over å bli en del av Blizzard - og å bygge videre på det momentumet dere har skapt for Blizzards neste kapittel."

Vi gleder oss til å se hva Faries ekspertise kan tilføre Blizzard og hvordan det ikoniske selskapet vil utvikle seg under hennes ledelse.