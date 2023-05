Activision vil ha deg til å betale for å gjenoppleve favorittminnene dine i Call of Duty

HQ

Activision har avslørt at med utgivelsen av sesong 03 Reloaded i Call of Duty: Modern Warfare II vil fans få sjansen til å ta tak i litt søt nostalgi med Throwback Audio Pack.

Blogginnlegget som skisserer alt som kommer i midtsesongoppdateringen 10. mai lyder: "Den ultimate smaken av nostalgi kommer med sesong 03 Reloaded." I den kosmetiske pakken får du to våpentegninger som kommer med "kjente vedlegg" samt lyd fra de eldre spillene.

Tegningene kalles Good 'Ol Days Assault Rifle og Lachmann Classic SMG. Det er ikke klart hvilke klassiske våpen disse tegningene vil minne oss om, noe som virker rart med tanke på at det er det viktigste salgsargumentet for den kosmetiske pakken. Det er ikke avslørt noen pris ennå heller, men det forventes å koste mellom 150-200 kroner. For den prisen får du ikke bare tegningene og lyden, men du vil også låse opp en klassisk Soap-operatørhud og et Hacked-emblem.

Vil du kjøpe Throwback Audio Pack?