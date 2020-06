Activision vurderer å gi ut Crash Bandicoot 4: It's About Time til flere plattformer

Du ser på Annonser

Nylig avslørte Activision et helt nytt spill i Crash Bandicoot-serien, mange, mange år etter forrige spill i serien kom. Som om det ikke var overraskende nok, så ser det ut til at mange er litt forvirrede over at spillet utelukkende kommer til PlayStation 4 og Xbox One, og altså ikke til Switch eller PC.

Det later dog til at Activision har tatt imot litt feedback, og holder nå på med å evaluere andre plattformer å utgi spillet på i fremtiden. Men det vil nok ikke skje ved lanseringen i oktober.

"We are still evaluating additional platforms for a future date. Stay tuned for more information," sier Activision til PCGamesN.

