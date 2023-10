Adam Sandler gir stemme til en eldre øgle i Netflix-filmen Leo

Hvis du har vært desperat etter mer Adam Sandler-innhold i livet ditt helt siden You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah debuterte tidligere i år har Netflix akkurat det i vente neste måned.

Nå har nemlig strømmetjenesten sluppet den første traileren til animasjonsfilmen Leo, der Sandler låner ut stemmen sin til en eldre øgle som begynner å bruke sin visdom og evne til å snakke med mennesker til å hjelpe en gjeng ungdommer med å navigere i skolelivet.

Det sier seg selv at filmen blir langt sprøere enn dette, for snart får vi se Leo møte alle slags farer og problemer mens han utforsker verden utenfor og den omkringliggende villmarken i Florida.

Leo Netflix har premiere på Netflix 21. november, og du kan se traileren for filmen nedenfor.