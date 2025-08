Adam Scott vil gjerne se Jerry... Larry... Lenny ... den fyren får en Parks and Rec spin-off

HQ

Parks and Recreation Parks and Rec ble avsluttet for mange år siden, men for mange er den fortsatt en av de beste sitcomene som har vært på TV-skjermen i nyere tid. Det snakkes jevnlig om den, til tross for at det ikke er noen tegn til at den noen gang vil få en fortsettelse, i motsetning til for eksempel Community (hva i all verden har skjedd med Community -filmen?), men det stilles fortsatt ofte spørsmål om hvordan den eventuelt kunne utvides.

Den siste som har fått dette spørsmålet er Adam Scott, som nylig ble kjent for Severance, men som tidligere har spilt Ben Wyatt i Parks and Rec, der han i en opptreden på Entertainment Weekly-podcasten avslørte hvilken karakter han kunne tenke seg å se i en spin-off-serie. Det er unødvendig å si at det kan overraske deg.

Scott forklarte at Jerry Gergich ville være den perfekte personen å ha med i en spin-off-serie, fordi Larry Gergich avsluttet hovedserien som borgermester i Pawnee, noe som satte gamle Garry Gergich i en perfekt posisjon til å være stjernen i sin egen serie.

I sin helhet noterer Scott: "Sannsynligvis Jerry [Jim O'Heir]. Jeg tror det er fordi han fortsatt var borgermester i Pawnee da vi forlot serien. Jeg skulle gjerne sett hvordan det gikk, om det var noen skandaler, eller om han klarte å holde kruttet tørt og styre byen slik vi vet at den bør styres."

Det er absolutt en interessant idé, men den har en stor svakhet; hva ville du kalt en slik spin-off for en mann med så mange aliaser?