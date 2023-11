Adele designet og sydde et skreddersydd Rust Halloween-antrekk til sønnen

HQ

Hvis du hadde Adele til å lage et eget Rust Halloween-kostyme til sønnen sin på 2023-bingokortet ditt, så har vi noen nyheter til deg. Som lagt merke til av VGC, fortalte den berømte sangerinnen om hvordan hun fikk i oppgave å lage et hjemmelaget Rust kostyme til sønnen sin til årets Halloween, alt som en del av et av hennes Las Vegas residency-show.

Adele ble filmet av TikTok-brukeren kelly.s27, som fortalte om hvordan det var å lage kostymet, og hvordan hun, siden det ikke er mulig å kjøpe Rust kostymer, i stedet måtte finne ting på Amazon for å sette sammen et DIY-kostyme.

I en tale til publikum på showet åpnet Adele med "Do we have any gamers here, tonight?" før hun uttrykte sin evne til å finne ting på Amazon og oppdaterte fansen om at antrekket ikke gikk helt som planlagt med sønnen.

Sjekk ut klippet her.