Adidas og Xbox presenterer deres tredje og siste par Xbox-sneakers

HQ

Microsoft feirer fortsatt Xbox' 20-årsjubileum, og det har de blant annet gjort via en rekke samarbeid med andre merker. Først og fremst er det Adidas, som sammen med Xbox-teamet har designet tre par sneakers inspirert av Xbox.

Vi har allerede sett de første to parene, og her er endelig det tredje. Det har blitt avslørt via Xbox Wire, og er ikke begrenset og kan kjøpes i et bredt antall over hele kloden.

Selve modellen er Forum Tech Boost, og presenteres således:

"The design is a nod to the Xbox Series X, a platform to experience 20 years of Xbox while also pushing technology to deliver the ultimate gaming experience. Draped in black netting against a green liner, the inside of the shoe resembles the iconic green vents of the Xbox Series X. The sneaker also includes our modern Xbox sphere logo with subtle highlights, to represent our console power button and the elegant style of the Xbox Elite Wireless Controller."