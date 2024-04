Administrerende direktør i Arrowhead Game Studios skyter ned populær funksjon for Helldivers II

HQ

Helldivers IIPopulariteten til Arrowhead Game Studios har vært enorm. Det har satt utvikleren på kartet og brakt dem i forkant av spilldiskusjonene om flerspillertitler og hva en live-tjeneste bør være.

Populariteten har imidlertid også ført til at mange ber Arrowheads administrerende direktør Johan Pilestedt om nye funksjoner hver dag. Et av ønskene er en transmog-mulighet, slik at du kan få rustningen din til å se ut som du vil, samtidig som du får fordelen av et annet sett.

Som svar på en forespørsel på Twitter/X avviser Pilestedt imidlertid ideen. "Vi gjør ikke transmog. Det gir ikke mening - utstyr ser annerledes ut fordi det har forskjellige effekter. Å bytte ut det ene med det andre er som å ha et eple som smaker som bacon eller omvendt," skrev han.

Noen har vært uenige med Pilestedt i dette og sagt at det uansett er vanskelig å se hva folk har på seg på Helldivers II, og at rustningen derfor ikke er en god indikator på hva de har på seg. Hva synes du? Bør det komme en transmog-funksjon til Helldivers II?