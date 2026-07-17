Administrerende direktør i Atlético de Madrid bekrefter at Julián Álvarez ikke vil bli solgt for 100, 150 eller 200 millioner euro

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Administrerende direktør i Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, har lagt ut en video der han nok en gang slår fast at en overgang for Julián Álvarez ikke kommer til å skje. Noen timer før VM-finalen, der Álvarez er en av de argentinske stjernene, publiserte Atleti en kort video der Gil Marín sier at de ikke vil selge ham selv for 100, 150 eller 200 millioner euro.

«Min intensjon er klar, og det samme er klubbens. Vi har gjort dette klart for spilleren, agenten hans og Barça-presidenten: Atlético er det perfekte stedet i verden for Julián, og han er den ideelle spissen for Atlético. Vi ønsker å beholde ham.

«Jeg hørte nylig uttalelser fra Barça-presidenten om at tilbudet de ga til Atlético de Madrid ikke var ubegrenset, og det eneste mulige svaret er at vårt svar faktisk er ubegrenset: vi ønsker ikke å selge ham, og vi vil ikke akseptere et tilbud på 100, 150 eller 200 millioner for Julián Álvarez.»

Tidligere under VM skapte Julián Álvarez overskrifter da han sa at han ønsket å oppfylle drømmene sine og ba Atleti om å la ham gå. Men til tross for Barças gjentatte forsøk innrømmet Joan Laporta endelig i et intervju med El Larguero denne uken at tilbudet deres ikke vil være ubegrenset, og «det vil komme et tidspunkt hvor vi må bestemme oss for om vi skal opprettholde tilbudet eller ikke, og det vil avhenge av hvordan de to siste ukene i juli utspiller seg».