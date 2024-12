Adrien Brody åpner opp om PTSD etter sin Oscar-vinnende prestasjon i Pianisten

HQ

Adrien Brody, den anerkjente skuespilleren bak den Oscar-vinnende prestasjonen i The Pianist, har avslørt den emosjonelle belastningen rollen tok på ham. I et nylig intervju med Vulture reflekterte Brody over det ekstreme kostholdet og hvor langt han gikk for å leve seg inn i rollen som Władysław Szpilman, en Holocaust-overlevende pianist. Hans engasjement for rollen var så intenst at det førte til posttraumatisk stresslidelse (PTSD), en bivirkning han sier kom av den dyptgripende emosjonelle og fysiske forvandlingen han gjennomgikk.

Brody forklarte hvordan vekttapet og den emosjonelle dybden som rollen krevde, åpnet opp for "en dyp forståelse av tomhet og sult" som satte varige spor. Han fortalte at han slet med en spiseforstyrrelse og depresjon, noe som holdt seg i lang tid etter innspillingen. Kommentarene hans kaster lys over den mørke siden ved method acting, som ofte krever at skuespillere fordyper seg i rollene sine i en slik grad at det påvirker deres mentale og emosjonelle helse.

Skuespilleren, som har opparbeidet seg et rykte for sitt engasjement for sitt håndverk, diskuterte også sine tidligere roller som involverte metodeskuespill. Fra å spise maur i Wrecked til å gå med tvangstrøye i The Jacket - Brody har aldri vært redd for å tøye grensene. Til tross for tilbakeslag i karrieren etter The Pianist, er Brody fortsatt en respektert skikkelse i Hollywood, og hans nylige opptreden i The Brutalist har allerede utløst Oscar-rykter. Hans reise fra traumet i The Pianist til suksessen med hans siste rolle viser hvor langt han har kommet, selv om arrene fra hans tidligere rolle er vanskelig å ignorere.

Nå som Brody gjør seg klar for mer potensiell prisvinnersesong, tror du at den følelsesmessige belastningen fra hans tidligere roller er verdt prisen? Ville du være villig til å gå så langt for å nå dine mål?