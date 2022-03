Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp utsatt på grunn av Russland

HQ

Bare en måned har gått siden Intelligent Systems og Nintendo ga oss en ny dato for lanseringen av Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, og sa de var ganske trygge på å ha spillet klart til den 8. april. Det er de visstnok fortsatt, men enkelte ganger fører andre ting til endring av planene.

For som blant annet Little Orpheus har utviklerne bestemt seg for å utsette Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp på ubestemt tid denne gangen siden de ikke ønsker å slippe et spill som fokuserer på krig når Russland stadig gjør forferdelige ting i Ukraina. Det gode nyheten blir i alle fall derfor at vi muligens får feire en slutt på krigen med disse oppussede spillene. Ganske spesielt siden originalen ble utsatt her til lands som følge av hva som skjedde den 11. september 2001...