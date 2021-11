Advarsel! Spider-Man: No Way Home-spoilere er på ferde

HQ

Selv om vi fortsatt er en måned unna premieren til Spider-Man: No Way Home er det dessverre slik at Sony Pictures har lekket som en sil den siste tiden, noe som nå omfatter Peter Parkers kommende eventyr også.

Derfor vil jeg bare råde dere som ønsker å unngå spoilere for Spider-Man: No Way Home om å unngå sosiale medier, enkelte forum og lignende fremover, for nå florerer det både bilder, hashtags og mer som røper ekstremt viktige detaljer om historien.