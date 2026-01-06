Advarsel: TikTok-svindel med AI-videoer av Spanias prinsesse Leonor

HQ

Spanske myndigheter har sendt ut en advarsel etter at svindlere har brukt AI-genererte videoer på TikTok til å utgi seg for å være prinsesse Leonor, den 20 år gamle spanske tronarvingen, i en nettsvindel rettet mot brukere av sosiale medier.

De falske kontoene viser realistiske videoer av "Leonor" som lover tusenvis av dollar i økonomisk hjelp mot et forskuddsgebyr på noen hundre dollar. Ofrene som betaler, blir deretter bedt om ytterligere betalinger før svindlerne forsvinner, ifølge Prinsessen av Asturias' stiftelse.

Bilde av en falsk TikTok-video som er laget ved hjelp av kunstig intelligens, og som utgir seg for å være med prinsesse Leonor

Stiftelsen understreker at verken den eller prinsesse Leonor driver noen programmer som tilbyr penger, stipend eller personlig økonomisk bistand, og kaller alle slike meldinger "helt falske". En undersøkelse utført av El País (via The Guardian) viste at telefonnumre knyttet til svindelen ble sporet til Den dominikanske republikk, og at noen av videoene hadde over en million visninger.

Til tross for TikToks regler som forbyr etterligning og uredelig aktivitet, rapporterte avisen at gjentatte klager på de falske Leonor-kontoene ble avvist, og at plattformen sa at innholdet ikke brøt med retningslinjene. Dette understreker den økende bekymringen for AI-drevne svindelforsøk, ettersom stadig mer realistiske falske videoer gjør det vanskeligere for brukerne å skille mellom offisielle personer og sofistikert svindel.