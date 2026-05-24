Adventure Time kommer tilbake neste måned med Side Quests-serien på Disney+, ikke HBO Max

Hvis du liker Jake og Finns påfunn og har lengtet etter mer Adventure Time, har vi noen gode nyheter å dele, for neste måned starter den animerte oppfølgerserien Adventure Time: Side Quests.

HQ

I denne serien kommer den ikoniske duoen tilbake, sammen med en rekke andre legendariske figurer, inkludert Iskongen, Prinsesse Bubblegum, Marceline og BMO, og de berømte stemmeskuespillerne kommer til og med tilbake for å gjenta rollene sine, det være seg John DiMaggio, Sasha Knight, Tom Kenny og flere.

Premieren 29. juni, og det viktigste å merke seg er at showet vil være tilgjengelig på Disney + via Hulu, noe som kan overraske fansen som har hatt glede av Adventure Time på HBO Max. Dette er litt rart ettersom serien kommer fra Cartoon Network, som eies av Warner Bros. Discovery, eieren av HBO Max.

Vi venter på en offisiell trailer for serien, men du kan se en plakat for Adventure Time: Side Quests nedenfor.