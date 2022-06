Adventures of Chris kommer til PlayStation og Xbox

Adventures of Chris har vært tilgjengelig på PC og Switch i to år og har fått fantastiske anmeldelser på Steam. Nå meddeler Red Art Games at flere får sjansen til å ta del i det snodige plattformeventyret når det kommer til både PlayStation og Xbox 8. juli.

Chris' eventyr er inspirert av tegneserier fra tidlig 90-tallet, hvor vi kan beseire skurker over hele verden og bruke Chris' superkraft (å blåse seg opp som en ballong) på forskjellige måter. Sjekk ut lanseringstraileren for den nye versjonen under. Det vil også trykkes opp 999 fysiske eksemplarer av PS4-versjonen som du kan forhåndsbestille fra Red Art Games sin butikk fra og med 24. juli.