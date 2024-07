Aemond Targaryen ble inspirert av Michael Myers i House of the Dragon

HQ

Mens resten av King's Landing og det grønne laget krangler har Aemond Targaryen så langt i House of the Dragon båret sin side og beskyttet brorens krav på tronen. Hans enorme drage- og sverdferdigheter gjør ham til en rival for Matt Smiths Daemon, og for å komme inn i hodet på Aemond måtte skuespilleren Ewan Mitchell gå brutalt til verks.

I en samtale med GamesRadar skisserte Mitchell inspirasjonskildene som lå til grunn for hans skildring av Aemond. "Jeg ønsket i stor grad å presentere en karakter som var utenomjordisk. Så jeg hentet inspirasjon fra andre verdener. Jeg hentet inspirasjon fra Michael Fassbenders karakter David i Prometheus, Kirk Douglas i The Vikings, Peter O'Toole i Lawrence of Arabia, og også 80-tallets skrekkikoner", sa han.

"Ideen om at uansett hvor sakte Michael Myers går, så tar han alltid igjen Jamie Lee Curtis: ideen om det uunngåelige," fortsatte han. "Det er nesten som om bildet de formidler, det er større enn livet. Det er som en annen energi, og jeg syntes det var noe superfascinerende ved å utforske det."

Vi får se om Aemond kan fortsette sin ødeleggende ferd gjennom resten av House of the Dragon.