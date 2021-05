Aerial_Knight's Never Yield bekreftet til PlayStation 4 og Xbox One

Du ser på Annonser

Aerial_Knight's Never Yield (som du kan se i videoen over) var ett av de spillene som ble vist frem i forrige Nintendo Indie World-showcase, og nå meddeler utgiver Headup at det kommer til PlayStation 4 og Xbox One også. Tidligere har vi visst at denne såkalte "endless runner" skulle slippes til PC, PlayStation 5, Switch og Xbox Series, men begge sistnevntes forgjengere får altså også være med på moroa. Det blir også cross-but mellom generasjonene.

Headip-sjefen Mark Aldrup kommenterer: "As the game was made with Unity and runs smoothly on Nintendo Switch, it was a no-brainer to get it running on those still popular platforms."