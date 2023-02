AEW: Fight Forever får ESRB-vurdering

HQ

Det kommende brytespillet AEW: Fight Forever har ennå ikke avslørt utgivelsesdatoen. Til tross for at en lansering var planlagt i 2022 har det vinduet åpenbart seilt forbi, og likevel har ikke selskapet gitt oss en ny dato å se frem til.

Det ble hevdet at en tvist med spillets ESRB-vurdering var grunnen til at AEW: Fight Forever var i en slags lanseringsdato-limbo, men nå har spillet fått sin offisielle vurdering via ESRB, som er T for Teen.

Når vi ser på innholdet AEW: Fight Forever har, kan vi se ting som skitne ord, Molotov-cocktails og en god mengde blod.

Forhåpentligvis betyr dette at kunngjøringen av utgivelsesdatoen ikke er så langt unna, men nå har AEW: Fight Forever et annet brytespill å kjempe mot i WWE 2K23, så vi må se om førstnevnte kan vinne mot det største navnet i pro-wrestling-spill.