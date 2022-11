AEW: Fight Forever-nyheter loves 19. november

HQ

Året går fort mot slutten, men før det er det meningen at vi skal få AEW: Fight Forever. Det eneste problemet er at det fortsatt ikke har fått noen lanseringsdato.

Heldigvis ser det ut til at det vil endre seg veldig snart, ettersom den offisielle Twitter-kontoen for spillet avslører at vi kan se frem til en "eksklusiv AEW: Fight Forever-oppdatering neste lørdag, 19. november". Selv om vi tviler på at det blir utgitt i år, får vi forhåpentligvis en omtrentlig lanseringsdato og forhåpentligvis også mer gameplay og informasjon.