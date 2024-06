Afterlove EP handler om å elske, miste og gå videre

HQ

Den indonesiske utvikleren Pikselnesia har nettopp vist frem en ny trailer for sitt neste spill under en opptreden på Day of the Devs. Indie-studioet er satt til å ta spillerne til Jakarta, hovedstaden i Indonesia, for å oppleve en historie om kjærlighet, tap og å gå videre, alt i den kommende eventyrtittelen Afterlove EP.

Afterlove EP handler om karakteren Rama, som går gjennom sorgens faser etter å ha mistet kjæresten Cinta til en sykdom. Rama er musiker, og han bruker sin sans for rytme til å komme i kontakt med verden og møte nye mennesker, alt i et forsøk på å elske seg selv igjen og skape nye relasjoner.

Som du kanskje kan utlede av det vil Afterlove EP ha datingsim og rytmeelementer å mestre som spiller. Dette vil bli forsterket med kunst skapt av den indonesiske kunstneren Soyatu og musikk fra det indonesiske bandet L'alphalpha.

Det er foreløpig ikke nevnt når Afterlove EP lanseres, men vi vet at det kommer til PC, PS5, Xbox Series og Switch, og at en demo nå er tilgjengelig for å sjekke ut via Steam.

Sjekk ut avsløringstraileren til Afterlove EP nedenfor.