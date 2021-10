Age of Darkness: Final Stand inntar Early Access i dag

Tidligere i år avslørte PlaySide Studios deres mørke strategispill Age of Darkness: Final Stand. Her får du i oppgave å opplyse, gjenoppbygge og forsvare menneskehetene mot horder av Nightmares, som kun ønsker å ødelegge sivilisasjonen.

Det er tilgjengelig på PC via Early Access i dag, og her må du gjennomføre en rekke forskjellige oppgaver for å kunne overleve, blant annet å konstruere bygninger og forsvarsverk. Du må også samle ressurser, rekruttere til din hær og masse mer.

Age of Darkness har blitt designet til å være tilfeldig generert, for hele verden er omringet av et teppe ved navn The Veil. Dette systemet krever at du konstant lyser opp veien frem foran deg, og kommer du utenfor lyset kan troppene dine ødelegges av mørket.

Dessuten bruker Age of Darkness: Final Stand en teknologi ved navn SwarmTech, som kan rendere over 70,000 fiender samtidig. Det gjør at du kan havne i noen ganske så hektiske kamper, hvor fiendene stormer mot deg fra alle retninger.

Dette er en Early Access-lansering, så PlaySide har naturligvis lovet masser av støtte til spillet. Det kommer til å være et hav av fremtidige oppdateringer, og spillets road map er også tettpakket. Dessuten kommer utvikleren bak til å konstant lytte til feedback fra spillerne.

"Age of Darkness: Final Stand heralds PlaySide's expansion into the hardcore PC platform. As a studio created to develop AAA titles, the vision has always been to develop larger, more hardcore titles on PC and Console.Age of Darkness: Final Stand is a testament to the grit, adaptability and talent of our artists, engineers and game designers. We're extremely excited and anxious to meet our first wave of players on Steam and to finish building Age of Darkness: Final Stand together with the community!", sier Gerry Sakkas, PlaySides CEO.

Du kan få tak i spillet via Early Access i dag. Du finner også en teaser nedenfor.