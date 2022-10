Age of Empires blir mobilspill

Age of Empires fyller 25 år og det har Microsoft selvfølgelig ikke glemt. De annonserte i går både Age of Mythology: Retold og at Age of Empires 4 og Age of Empires 2: Definitive Edition kommer til Xbox.

Men de annonserte også Age of Empires Mobile med en kort teasertrailer som viser en hær som rir ut av en festning, tilsynelatende på vei mot et slag. Ingen andre detaljer om spillet ble avslørt på det tidspunktet, men mer informasjon skal komme snart.

Ingen utgivelsesdato ble avslørt heller, men ifølge Microsoft kommer det snart. Nøyaktig hvor snart det blir gjenstår å se og forhåpentligvis får vi også se litt gameplay snart. Foreløpig må vi nøye oss med traileren, som du kan sjekke ut nedenfor.