Age of Empires har tjent en milliard dollar og solgt 25 millioner eksemplarer

At Age of Empires er en stor og populær strategiserie, er ikke nyheter. Men vi må si at vi er imponerte over salgstallene som har blitt publisert på LinkedIn (oppdaget av bogorad222 på Twitter). Der avslører nemlig grunnleggeren av Age of Empires-serien Brian Sullivan følgende:

"We're led by Johnny Monsarrat, who created MMO gaming, now a $20 billion market, as founder/CEO of Turbine, which was bought by Warner Bros. for $160 million. And by Brian Sullivan, co-creator of Age of Empires, which has sold 25 million units and earned $1 billion."

Kort sagt har Age of Empires totalt solgt 25 millioner eksemplarer, og tjent hele en milliard dollar. Vi kan altså regne med å se mer fra denne serien i fremtiden.