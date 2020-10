Age of Empires II: Definitive Edition får battle royale i stor oppdatering

Age of Empires II: Definitive Edition fyller ett år i november, og Forgotten Empires byr i den anledning på en stor gratis oppdatering for å feire sammen med spillerne....

Age of Empires II gjenoppstår penere i november

den 20 august 2019 klokken 01:51 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Da Microsoft sa at Age of Empires-tilhengere burde følge med på Gamescom-messen var det vel spesielt en ting hadde troen på vi ville få; en lanseringsdato for Age of...