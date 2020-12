Age of Empires II: Lords of the West annonsert

Du ser på Annonser

Det ble raskt klart at Microsoft ville legge mye arbeid i å pusse opp Age of Empires II i form av Age of Empires II: Definitive Edition, men i januar tar de det til et nytt nvå.

Den 26. januar får nemlig Age of Empires II: Definitive Edition en utvidelse kalt Lords of the West, og den blir ikke liten heller. Med to nye sivilasjoner, tre nye kampanjer og alt av nyvinninger slikt bringer har vi mye å glede oss til.

Nærmere bestemt er de nye sivilasjonene burgunderne og sicilierne. Førstnevnte gir deg blant annet tilgang til økonomiske oppgraderinger tidlig, har en unik enhet som er spesielt sterk mot kavaleri og teknologier som kan konvertere all mat til gull med et forhold på 2:1 og oppgradere landsbyboere til såkalte Flemish Militia. Gjengen nærmere Middelhavet lar deg på sin side bygge slott og bysentrum dobbelt så raskt, og de landlige styrkene deres kan absorbere en tredel av all bonusskade. Den unike bygningen er et donjon-tårn som lar deg oppgradere Serjeants.

Når det gjelder kampanjene skal vi få oppleve historien til Edward Longshanks (altså Edward den første), hertugene av Burgun og Hauteville-familien. Du kan lese mer detaljert informasjon om alt dette her.