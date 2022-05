Age of Empires III utvides om to uker

HQ

Nytt innhold er på vei til strategispillet Age of Empires III: Definitive Edition. Den 26. mai lanseres tillegget Knights of the Mediterranean, og i denne DLC-pakken blir vi kjent med maltesere og italienere samtidig som at to nye spillmoduser og kart blir tilgjengelige. Når det gjelder spillmodusene, heter den ene "Tycoon Mode" og den andre "Diplomacy Mode", hvor førstnevnte beskrives som et enklere spill hvor nerven rundt militær konflikt er fjernet for i stedet å fokusere på å skape den mest lønnsomme økonomien. "Diplomacy Mode" derimot lar spillere bytte allianser i løpet av spillet og kan selv blir forrådt når som helst, og dette kommer altså samtidig som helt nye kart legges til i blandingen av allerede eksisterende slagmarker.

Knights of the Mediterranean kommer til å koste 10 dollar (rundt hundrelappen), men blir også tilgjengelig via PC Game Pass.