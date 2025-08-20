Age of Empires IV annonsert for Playstation 5

HQ

Hvis du har ventet på å spille Age of Empires IV, men ikke eier en PC eller en Xbox, har vi gode nyheter. Den anerkjente sanntidsstrategitittelen kommer til PlayStation 5 den 4. november. Dette markerer første gang i seriens lange historie at et av hovedspillene offisielt lander på en Sony-konsoll. Versjonen som kommer er jubileumsutgaven, som gir PS5-spillere en sjanse til å dykke ned i en av de mest ikoniske strategiopplevelsene de siste årene.

Relic Entertainment avslørte nyheten med en splitter ny trailer, som viser hvordan spillet har blitt tilpasset Sonys maskinvare. Ifølge studioet vil DualSense-kontrolleren ha skreddersydd støtte for kommandoer og raske handlinger, noe som gjør overgangen fra mus og tastatur til konsollkontroller smidigere enn forventet. Playstation5-utgivelsen ser imidlertid ikke ut til å inkludere alt innholdet som for øyeblikket er tilgjengelig på PC og Xbox, noe som kan utelukke noen utvidelser og spesialfunksjoner. Grunnspillet inkluderer likevel flere kampanjer, sivilisasjoner og flerspillermoduser som har holdt franchisen blomstrende i flere tiår.

For fans som har vært med lenge, signaliserer denne utgivelsen et stort øyeblikk: sjansen til å bringe storskala imperiebygging og taktisk krigføring til et helt nytt fellesskap av spillere. For PlayStation-eiere som er nysgjerrige på serien, kan dette være den perfekte introduksjonen til en av spillhistoriens mest berømte strategifranchiser.

Er du klar til å prøve Age of Empires IV på PlayStation 5?