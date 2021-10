HQ

Vi er vant til at konsollspill er ferdigutviklet som regel en eller to måneder innen lanseringsdatoen. PC, derimot, har ikke en plattformeier på samme måte, og spill blir oftere ferdigstilt med veldig liten varsel innen premieren. Som med Age of Empires IV.

Nå har utviklerne kunngjort at strategispillet endelig er ferdigutviklet og klart for lansering den 28. oktober. Age of Empires IV inngår for øvrig fra og med dag én med Xbox Game Pass, og du kan forvente en anmeldelse før spillets lansering.