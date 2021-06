Fansen håpet å få vite lanseringsdatoen til Age of Empires IV i den såkalte Age of Empires Fan Preview-sending i april, men måtte nøye seg med å høre "til høsten". Som...

I helgen var Relic og Microsoft endelig klare til å avsløre mer informasjon om det kommende Age of Empires IV. Vi vet eksempelvis nå at det kommer til høsten, og at vi...

Age of Empires IV kommer kanskje til Xbox One

den 22 november 2019 klokken 09:01 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Under X019-messen nylig løftet Relic Entertainment endelig sløret for Age of Empires IV med en ny stor trailer, og fans verden over ser ut til å være ganske spent på å...