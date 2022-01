Age of Empires IV ser ut til å være på vei til Xbox

HQ

Age of Empires IV ble sluppet til PC i oktober og ble ganske godt mottatt. Nå virker det som om flere kommer til å kunne bli med på moroa ettersom det finnes tegn som peker på at det også er på vei til Xbox.

Det er Twitter-brukeren Aggiornamenti Lumia som bemerker at et produkt kalt XIP_CAR_JANUARY_2022 har blitt tilgjengelig på Xbox Insider Hub. Age of Empires IV ble utviklet under prosjektnavnet Cardinal og "CAR" er dermed antakeligvis en forkortelse av Cardinal.

Microsoft har tidligere sagt at de ikke utelukker at Age of Empires IV kan slippes til Xbox, og med XIP_CAR_JANUARY_2022 i tankene, ser det ut til at det sannsynligvis vil bli annonsert i en ikke altfor fjern fremtid. Gitt hvor fantastisk Halo Wars 2 var å spille med håndkontroller, tror og håper vi at dette også vil fungere bra.

Takk, GamingBolt