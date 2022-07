Age of Empires IV sine kommende sesonger byr på etterspurte funksjoner

HQ

Den legendariske RTS-serien Age of Empires gjorde i fjor et realt comeback med Age of Empires IV - det første nye, selvstendige kapitlet på 16 år. Spillet er utrolig trofast mot den klassiske sjangerens konvensjoner, men én ting har endret seg markant siden serien debuterte på 90-tallet. I stedet for tradisjonelle utvidelsespakker, slippes "sesonger" i stedet, som legger til nytt innhold til spillet, og det er en ny sesong rett rundt hjørnet.

Det dreier seg om sesong 2, som begynner 30. juli og blant annet inneholder et nytt kart, nemlig The Pit. En annen etterspurt tilføyelse er muligheten til å endre spillets hot keys. Til slutt tilføyes det kontinuerlig sesongbaserte events for litt ekstra underholdning.

Utvikleren World's Edge har også løftet sløret for hva man kan forvente av spillets tredje sesong. Her introduseres blant annet muligheten for å bruke juksekoder - dog kun i singleplayer selvfølgelig. Kreative juksekoder var en populær del av de eldre titlene.

Det har tidligere gått rykter om at Age of Empires IV skulle komme til Xbox, men foreløpig er det kun tilgjengelig på PC.

Se hele veikartet nedenfor.