Age of Empires IV skal både fikses og gi oss mer fremover

Age of Empires IV har som forventet fått en god mottakelse, men et par skuffende meldinger om småproblemer og få sivilasjoner har det vært. Gledelig nok vil noe at dette rettes på de kommende månedene.

Relic har nå offentliggjort noen av fremtidsplanene de har for Age of Empires IV, og de er ikke rent små. Før vi går inn i 2022 vil det blant annet komme en langt større oppdatering som fikser en del skavanker og implementerer ting spillerne har etterspurt. Når det gjelder sistnevnte blir det for eksempel mulig å se en poengoversikt om ønskelig, se over kartet etter kampen og gjøre minikartet langt bedre. Hva endringer angår vil French Hulk-skip bli svakere, kinesernes Repeater-armbrøst bli rimeligere og både Crossbowmen, Spearman og Elite Crossbowmen vil utgjøre en langt større trussel for Cavalry.

Våren bringer selvsagt nytt liv til alt. Også til Age of Empires IV. Da blir det nemlig mulig å lage egne ting og dele med andre. Samtidig introduseres rangerte sesonger som lar oss kjempe om hvem som er best i løpet av 3 måneder. Nærmere informasjon om hvordan dette, samt en ny Patrol-kommando og flere forbedringer av kartoversikten etter kamper, vil fungere skal avsløres senere.

På toppen av dette lytter de stadig til tilbakemeldinger om fiendenes oppførsel og intelligens, hvor informative Unit Stat-kort er, Global Build-køer og mer. Du kan altså være trygg på at Age of Empires IV blir stadig bedre.