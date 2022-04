Age of Empires IV trolig på vei til Xbox

Her er vinneren av Age of Empires-genseren den 17 november 2021 klokken 10:51 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette For noen uker siden sparket vi i gang en konkurranse der dere fikk muligheten til å vinne en gøyal Age of Empires-inspirert genser. Nå har vi trukket en vinner og det...

Stor Steam-interesse for Age of Empires IV den 4 november 2021 klokken 12:46 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette For Age of Empires-fans har ventetiden på Age of Empires IV vært ekstremt lang, ettersom del tre ble lansert i 2005. Men nylig ble det endelig lansert, og man kan vel...