Age of Mythology: Retold og Age of Empires II: Definitive Edition kommer til PS5

Denne våren kommer både Age of Mythology: Retold og Age of Empires II: Definitive Edition til PlayStation 5.

Nyheten ble avslørt via Age of Empires nettsted, som skisserte veien videre for serien i 2025. Age of Mythology: Retold lanseres på PlayStation 4. mars, mens utgivelsen for 2020s Age of Empires II: Definitive Edition er litt mer vag, med bare et utgivelsesvindu til våren.

Begge disse nylig oppgraderte strategiklassikerne som kommer til PlayStation, viser igjen Xbox' forpliktelse til å satse på flere plattformer. Enten du elsker det eller hater det, ser det ut til at det ikke vil avta med det første.

Også på veikartet er den nye DLC for Age of Mythology: Retold. Utvidelsen Immortal Pillars lanseres også 4. mars, så selv om du ikke får tak i spillet på PlayStation, er det flere mytologiske eventyr i vente.