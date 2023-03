Age of Wonders 4 får en historietrailer

Age of Wonders 4 var et av spillene som ble vist under Paradox Interactive Announcement Show. Her får vi flere magiske riker å utforske, kombinert med de turbaserte kampene serien er kjent for.

Utvikleren Triumph Studios hevder å ha tatt "imperiebygging, rollespill og krigføring til neste nivå", og sier også at de tilbyr:

"Et nytt historiefortellingssystem og at enormt tilpassningsvennlige imperier gir en uendelig spillbar opplevelse, der hvert spill legger til et nytt kapittel i din stadig voksende saga."

Vi kan nå få en smak av dette takket være en helt ny historietrailer for Age of Wonders 4 som du kan sjekke ut nedenfor. Det lanseres til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X den 3. mai i år.